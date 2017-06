Tunisie: fin du blocage de la production de pétrole

Les autorités tunisiennes sont parvenues vendredi à un accord avec les manifestants d'El-Kamour, dans le sud du pays, où un sit-in a dégénéré en heurts le mois dernier et bloqué la production de pétrole. Avec la médiation de la puissante centrale syndicale UGTT, l'accord a été signé à Tataouine (500 km au sud de Tunis) en présence du ministre de l'Emploi, Imed Hammami, et de représentants des manifestants, selon des images en direct de Radio Tataouine. "Cet accord satisfait tout le monde (...) et sera très bénéfique pour Tataouine et la Tunisie", a déclaré M. Hammami.