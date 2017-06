Cinq éléments de soutien aux terroristes arrêtés

Cinq éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés jeudi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sureté nationale, à Skikda, Blida et Oran, indique vendredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale, ont arrêté le 15 juin 2017, cinq éléments de soutien aux groupes terroristes à Skikda, Blida et Oran, tandis que des détachements de l'ANP ont découvert deux pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions à Adrar et une cache contenant trois bombes artisanales, des moyens de détonation et divers objets à Tipaza ", précise le communiqué.