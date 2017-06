L'Iran dénonce les sanctions votées par le Sénat américain

L'Iran a dénoncé vendredi les nouvelles sanctions adoptées la veille par le Sénat américain en affirmant qu'il prendra "des mesures réciproques", ont rapporté les médias iraniens. L'Iran "prendra des mesures réciproques et adéquates pour assurer ses intérêts nationaux", a déclaré Bahram Ghassemi, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, cité par l'agence Isna. Le Sénat américain a voté jeudi une nouvelle loi pour adopter de nouvelles sanctions contre l'Iran, notamment en raison de son "soutien à des actes terroristes internationaux" et son programme balistique. La loi doit encore être examinée et adoptée par la Chambre des représentants et signée par le président américain Donald Trump.