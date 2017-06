Fin des exercices militaires entre le Qatar et les Etats-Unis

Plusieurs alliés européens du Qatar sont demandeurs d'exercices conjoints, a affirmé un commandant qatari au terme de trois jours de manœuvres militaires avec la marine américaine et sur fond de tensions diplomatiques entre Doha et ses voisins du Golfe. Quatre bateaux de l'US Navy ont pris part à l'exercice conjoint, requis par la marine américaine "il y a quelques semaines", a indiqué le commandant de la marine qatarie Mohammad Desmal Al-Kouwari. Selon lui, de nouveaux exercices impliquant le Qatar et d'autres alliés auront lieu prochainement. "Nombre de nos alliés européens demandent des exercices dans nos eaux", a-t-il assuré à l'AFP.