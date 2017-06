Le Mali presse l'ONU de soutenir la force antiterroriste du Sahel

Le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop a pressé vendredi le Conseil de sécurité de l'ONU d'adopter rapidement une résolution soutenant la création d'une force africaine anti-jihadistes dans le Sahel. Le ministre a exprimé devant le Conseil, au nom des pays du G5 Sahel, "les vives préoccupations du président (malien) Ibrahim Boubacar Keita face aux difficultés rencontrées par le Conseil pour l'adoption" de cette résolution, et il a invité les 15 membres du Conseil à l'adopter "sans tarder". Le Mali préside actuellement le G5 Sahel. L'annonce de cette force G5 Sahel, a-t-il souligné, "a suscité beaucoup d'espoir dans la population" et son adoption "enverra un signal fort et sans équivoque de la communauté internationale aux groupes terroristes et aux trafiquants de tous ordres".