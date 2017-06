Canada: cyberattaques d'Etats possibles sur les élections 2019

Les prochaines élections canadiennes peuvent être les cibles de cyberattaques d'Etats, ont averti vendredi les services de renseignement, en se basant sur des événements de ce type ailleurs dans le monde et sur des tentatives avortées lors des dernières législatives en 2015. "On constate de plus en plus de cybermenaces contre les processus démocratiques aux quatre coins du monde et le Canada n'est pas à l'abri", indique le Centre de la sécurité des télécommunications (CST). "A ce jour, nous n'avons pas encore constaté l'utilisation de cyber capacités par des États-nations visant à influencer le processus démocratique du Canada pendant des élections", note toutefois le CST dans un rapport.