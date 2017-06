Un terroriste se rend à Tamanrasset

Un terroriste s'est rendu vendredi aux autorités militaires à Tamanrasset, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'Armée nationale populaire, le terroriste dénommé L. Ladmi Mohamed dit +Abou Saâb+ s'est rendu, cet après-midi du 16 juin 2017, aux autorités militaires dans la 6ème Région militaire à Tamanrasset, en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et d'une quantité de munitions", précise le communiqué.