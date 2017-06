Le géant du BTP saoudien en faillite

Le géant saoudien de la construction Saudi Oger, détenu par la famille du Premier ministre libanais Saad Hariri, devrait mettre la clé sous la porte fin juin, a-t-on appris vendredi auprès de salariés et de sources proches du groupe. Des milliers d'employés, notamment étrangers, pourraient rester sur le carreau avec des mois de salaires impayés. "On a demandé aux employés de remettre leur lettre de fin de service. Ils ont été informés depuis un certain temps sur le fait qu'ils doivent quitter la compagnie d'ici la fin juin", a déclaré vendredi, sous le couvert de l'anonymat, cité par l'AFP, un employé de ce qui fut l'un des groupes emblématiques du BTP en Arabie saoudite au cours des 40 dernières années.