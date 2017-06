France: des personnalités dénoncent les violences contre les migrants

Des personnalités françaises, dont l'acteur Omar Sy et la chanteuse Christine and the Queens, ont appelé vendredi le président Emmanuel Macron à "faire cesser les violences" contre les migrants à Calais, dans le nord de la France. "M. le Président, faites cesser ces violences envers les migrants!" demandent dans une lettre ouverte ces personnalités parmi lesquelles des réalisateurs, un écrivain, un historien, des responsables politiques, le Syndicat de la magistrature (gauche) ou encore les dirigeants de la Ligue des droits de l'Homme et de Médecins du Monde.