Le magnat de l'agro-alimentaire accuse le président brésilien

Le magnat de l'agro-alimentaire Joesley Batista, dont les révélations explosives ont considérablement fragilisé le président brésilien Michel Temer, a réitéré vendredi lors d'une déposition à Brasilia les accusations de corruption qui touchent les plus hautes sphères de l'Etat, a indiqué le site G1. Patron du géant de la viande JBS, le chef d'entreprise de 44 ans avait déclenché un séisme politique à la mi-mai en remettant aux autorités un enregistrement sonore mettant en cause directement M. Temer. Enregistré à son insu dans sa résidence officielle, le président semblait donner son accord à M. Batista pour acheter le silence d'un ex-député aujourd'hui en prison. La collaboration de JBS avec la justice a été négociée en échange de remises de peines. M. Batista et plusieurs de ses collaborateurs ont ainsi fourni des témoignages faisant état du versement de millions de dollars de pots-de-vin pour alimenter les caisses noires de partis politiques de tous bords, y compris le PMDB (centre droit) de M. Temer