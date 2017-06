Libye : l'OIM dénonce les maltraitances des migrants

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a dénoncé vendredi la diffusion sur Facebook d'une vidéo montrant 260 migrants somaliens et éthiopiens retenus captifs en Libye par des passeurs qui cherchent à obtenir des rançons de leurs familles. La vidéo d'une demi-heure montre des dizaines d'hommes ou d'enfants, amaigris, affaiblis, entassés sur le sol. Ces 260 migrants ou réfugiés somaliens et éthiopiens disent ne pas recevoir de nourriture et être battus, torturés. L'agence onusienne essaie "de savoir où sont ces gens et comment envoyer du secours", a dit le porte-parole de l'OIM, cité par un communiqué de l'ONU.