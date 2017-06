La nouvelle politique américaine envers Cuba "est vouée à l'échec"

La révision de la politique américaine envers Cuba annoncée par Donald Trump est vouée à l'échec, a estimé vendredi le gouvernement cubain. "Toute stratégie visant à modifier le système politique, économique et social à Cuba, que ce soit par les pressions, les contraintes ou d'autres méthodes plus subtiles, est vouée à l'échec", a-t-il indiqué dans un communiqué diffusé vendredi par le quotidien officiel Granma. M. Trump avait annoncé un peu plus tôt "l'annulation" de la politique de rapprochement avec l'île entamée par son prédécesseur Barack Obama.