Plus de 900 migrants secourus au large de la Libye

Plus de 900 migrants d'Asie et d'Afrique qui espéraient rejoindre l'Europe ont été secourus au large de la Libye par les gardes-côtes, a indiqué samedi un porte-parole de la marine libyenne. "Une patrouille des gardes-côtes de Zawia (45 km à l'ouest de Tripoli) a intercepté vendredi à l'aube cinq canots pneumatiques et une barque en bois transportant 906 migrants", a déclaré le porte-parole de la marine libyenne, le général Ayoub Kacem. Les gardes-côtes dépendent de la marine en Libye. Selon lui, les embarcations ont été repérées "à environ 7 milles marins au nord de Sabratha", une ville située à 70 kilomètres à l'ouest de Tripoli et qui est devenue un des principaux points de départs des migrants tentant la traversée de la Méditerranée.