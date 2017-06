170 kg de kif traité saisie à Tlemcen et Tamanrasset

Une quantité de kif traité s'élevant à 150 kg a été saisie vendredi par des éléments de la Gendarmerie nationale à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen, alors que 20 autres kg ont été saisis par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) à Tamanrasset, indique samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la sécurisation des frontières et de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale de Maghnia, wilaya de Tlemcen, ont saisi, le 16 juin 2017, un quintal et demi de kif traité, tandis qu'un détachement de l'Armée nationale populaire a saisi une autre quantité à Tamanrasset, s'élevant à 20 kilogrammes", précise-t-on de même source.