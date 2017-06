Nord du Mali: deux militaires tués dans une attaque

Deux militaires maliens ont été tués et plusieurs sont portés disparus samedi lors d'une attaque contre un camp de l'armée malienne dans le nord du pays, a indiqué un élu local et un habitant. "Vers cinq heures (du matin), des hommes armés ont attaqué le camp militaire de Bintagoungou. Il y a au moins deux militaires tués", a déclaré un élu de cette localité, située à environ 80 km de Tombouctou, une des plus grandes villes du nord du Mali. "Beaucoup d'autres militaires sont pour le moment portés disparus. Tout le matériel militaire du camp a été détruit", a ajouté la même source.