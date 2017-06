Tipasa : trois morts dans un accident de la circulation

Trois personnes ont trouvé la mort et trois autres ont été blessées dans un accident de la circulation survenu dans la soirée de vendredi à Hattatba (W.Tipasa), a-t-on appris samedi auprès des services de la Protection civile de la wilaya. L’accident, qui a coûté la vie à un couple (le mari 65 ans et la femme de 56 ans), ainsi qu’à un homme de 35 ans, est survenu aux environs de 22h30, suite à une collision entre un véhicule utilitaire et un autre touristique, qui roulaient en sens inverse, sur l’axe de la RN 67 reliant les villes de Hattatba et Sidi Rached, a-t-on indiqué.