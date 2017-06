Maroc : assaut à la voiture bélier à Melilla

Une voiture avec cinq migrants africains à bord a forcé samedi un poste-frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla, le deuxième assaut à la voiture bélier en deux jours, a annoncé la préfecture. La veille, une autre voiture avait aussi forcé un poste-frontière avec neuf migrants africains à bord, blessant légèrement deux agents des forces de l'ordre. Cette méthode de la voiture bélier pour forcer la porte de l'Europe n'avait pas été employée depuis des années avant d'être à nouveau utilisée en mars, puis ces deux derniers jours. Cette fois-ci, la voiture est arrivée normalement au poste-frontière avant d'accélerer et de virer soudainement dans une file adjacente, endommageant une barrière et forçant les policiers à s'écarter pour ne pas être écrasés.