Rif: les eurodéputés écologistes interpellent Mohammed VI

Les eurodéputés écologistes ont demandé au Roi Mohammed VI de prendre en compte les attentes du peuple marocain, et de ne pas réprimer les tentatives d’expression politique d’un profond malaise à Al-Hoceïma, épicentre de la contestation qui secoue depuis sept mois la région et qui s'est étendue à d'autres provinces du Maroc. Pour interpeller le Roi du Maroc et soutenir les mouvements sociaux, le Groupe des Verts/ALE au Parlement européen avait demandé à ce que la situation dans le Rif fasse l'objet d’"une résolution d’urgence" du Parlement européen en ce mois de Juin 2017, afin de mettre la lumière sur les développements que les principaux groupes politiques feignent d’ignorer et en vue de faire pression pour une résolution pacifique des tensions.