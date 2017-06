8 narcotrafiquants arrêtés dans plusieurs wilayas

Les forces de police ont saisi plus 104 kg de kif traité et arrêté 8 suspects, des repris de justice pour la plupart, dans les wilayas d'Oran, de Tébessa, de Tlemcen et de Mostaganem, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale. Dans les wilayas d'Oran et de Tlemcen, les services de police ont arrêté deux individus et saisi 102,39 kg de kif traité, précise le communiqué.