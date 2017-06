Un soldat afghan blesse trois collègues américains

Trois soldats américains ont été blessés samedi par des tirs d'un soldat afghan sur une base militaire proche de Mazar-i-Sharif (nord), attaquée fin mars par les talibans et leur assaillant a été tué, a annoncé le ministère afghan de la Défense."Selon nos informations les trois soldats américains se trouvaient en visite sur la base de Shahin quand ils ont été blessés dans l'attaque", a indiqué le porte-parole du ministère Mohammad Radmanish. Le commandement de l'opération de l'Otan en Afghanistan, Resolute Support (RS), a confirmé l'attaque et précisé qu'elle s'était déroulée à 14h00 locales (9H30 GMT) sur la base de Shahin, l'une des plus importantes du pays qui héberge le 209e Corps d'armée et couvre neuf provinces.