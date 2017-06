Tunisie: deux éléments "takfiristes" arrêtés à Ennfidha

Deux éléments "takfiristes" ont été arrêtés, vendredi, à Enfidha, par la brigade des recherches et d'investigations de la Garde nationale de Sousse en Tunisie, a indiqué samedi le ministère de l'Intérieur. L'un d'eux est recherché par la brigade des recherches et d'investigations de la Garde nationale d'El Mnihla, gouvernorat de l'Ariana, pour "suspicion d'appartenance à une organisation terroriste ". Selon un communiqué publié par le ministère de l'Intérieur, le suspect recherché a été placé en garde à vue. Il a reconnu avoir adopté la pensée takfiriste et fait l'apologie de l'organisation terroriste autoproclamée Etat islamique (EI/Daech) à travers des posts et vidéos sur les réseaux sociaux incitant au terrorisme.