13 morts dans des combats dans l’est de la RDC

Un soldat et douze miliciens ont trouvé la mort samedi dans de violents affrontements entre l'armée congolaise et un groupe d'autodéfense près de Béni au nord de la province du Nord-Kivu dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué l'armée. "Douze Maï-Maï et un officier des FARDC (Forces armées de la RDC) ont trouvé la mort dans des combats qui ont duré quasiment toute la journée de samedi pour le contrôle de la cité de Kabasha", a déclaré le lieutenant Jules Tshikudi, l'un des porte-parole de l'armée dans cette région.