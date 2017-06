L'Ethiopie enregistre plus de 54.000 nouveaux réfugiés

L'Ethiopie a enregistré 54.107 nouveaux réfugiés de janvier à mai 2017, la plupart étant Erythréens, Sud-Soudanais et Soudanais, a annoncé samedi l'Administration pour les réfugiés et les rapatriés (ARRA) d'Ethiopie, alors que le pays s'apprête à commémorer la Journée mondiale du réfugié le 20 juin. L'Ethiopie accueille actuellement plus de 850.000 réfugiés venus de 21 pays dont les Soudanais, Somaliens, Erythréens et Sud-Soudanais constituent la majorité. L'Ethiopie se prépare à commémorer la Journée mondiale du réfugié dans l'Etat de Gameblla qui héberge la plupart des réfugiés sud-soudanais.