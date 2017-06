25 Yéménites tués dans un raid de la coalition saoudienne

Vingt-cinq civils ont été tués au cours d'une frappe aérienne de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite ayant visé un marché populaire dans la province de Saada, dans le nord du Yémen, a annoncé dimanche l'agence de presse d'Etat contrôlée par les houthis, Saba. La frappe aérienne a été menée samedi dans la soirée et a visé le marché al-Mashnak, au centre du district de Shada, a indiqué l'agence citant un officiel. L'officiel a ajouté que les victimes étaient des clients et des commerçants, et que de nombreuses personnes étaient grièvement blessées.