Médéa : trois morts par noyade en 48 heures

Trois personnes sont mortes par noyade dans des accidents distincts survenus vendredi et samedi à Berrouaghia, Bir-Benabed et El-Aouniet (Médéa), a annoncé la protection civile. Le premier cas a été enregistré à Berrouaghia où un enfant de 11 ans est mort accidentellement par noyade dans un bassin de natation, sis au complexe sportif de proximité de la ville des Asphodèles, a-t-on indiqué, précisant qu’une enquête a été diligentée pour déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le second cas de noyade s’est produit à Ftatine, dans la commune de Bir Benabed, à 89 km à l’est de Médéa lorsqu'un trentenaire est décédé par noyade suite à une chute accidentelle en compagnie d’un autre membre de sa famille dans un puits profond de 28 mètres, a ajouté la protection civile.