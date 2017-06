Deux narcotrafiquants arrêtés à Tlemcen et Oran

Deux narcotrafiquants ont été arrêtés et 559 kilogrammes de kif traité saisis dimanche par des éléments de la Gendarmerie nationale, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale ont appréhendé, ce matin du 18 juin 2017 à Tlemcen et Oran, deux narcotrafiquants et saisi une quantité de 559 kilogrammes de kif traité", a précisé la même source.