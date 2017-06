Tour de Londres: l'incendie aurait pu être "évité"

Le maire de Londres Sadiq Khan a estimé dimanche que l'incendie de la tour Grenfell, qui a fait 58 morts présumés, était un "accident évitable" causé par une série d'"erreurs et de négligences". L'édile s'exprimait à l'issue d'un service religieux organisé en hommage aux victimes dans une église proche de la tour. Le sinistre était "un accident évitable qui n'aurait pas dû se produire", a-t-il dit, sur la BBC. "Cette tragédie est la conséquence d'erreurs et de négligences de la part de responsables politiques, de la mairie (de quartier) et du gouvernement", a-t-il ajouté.