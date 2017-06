Des soldats Qataris sommés de quitter Bahreïn

Des soldats qataris basés à Bahreïn et faisant partie d'une structure de la coalition internationale contre le groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI), ont été sommés de quitter le pays dans les 48 heures, ont rapporté dimanche les médias citant une source proche du dossier à Doha. "Les soldats du Qatar qui participent à la lutte contre l'EI au sein de la Navcent ont été sommés par Bahreïn de quitter le pays", a déclaré cette source, se référant au commandement central des forces navales américaines. Cette demande intervient en plein milieu de la crise qui oppose le Qatar à ses voisins arabes du Golfe --dont l'Arabie saoudite et Bahreïn-- et l'Egypte qui l'accusent de soutenir des mouvements "terroristes", ce que nie Doha.