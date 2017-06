La valise diplomatique nord-coréenne saisie à New York

La Corée du Nord a accusé dimanche les autorités américaines d'avoir agressé des diplomates nord-coréens à l'aéroport John F. Kennedy à New York et d'avoir confisqué leur valise diplomatique. "Des fonctionnaires américains ont confisqué la valise diplomatique des diplomates qui s'apprêtaient à rentrer chez eux après avoir assisté à une conférence à New York", a accusé le ministère nord-coréen des Affaires étrangères cité par l'agence officielle KCNA. Pyongyang a demandé à Washington de fournir des explications sur cet incident, qualifié de "provocation", selon l'agence.