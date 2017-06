Afghanistan: 12 morts dans une attaque des talibans

Six policiers afghans et six militants ont été tués dans une attaque lancée dimanche matin par les talibans contre un quartier général de la police dans la ville de Gardez, capitale de la province orientale de Paktia, a déclaré le chef de la police provinciale dans un nouveau bilan. Un précédent bilan a fait état de 3 morts. L'attaque a commencé après qu'un terroriste ait fait exploser un camion piégé à l'entrée du quartier général de la police nationale afghane (ANP) dans la zone, dimanche matin à 6h15 heure locale, a indiqué le général Tooryalai Abadyani aux journalistes.