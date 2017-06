Le Premier ministre ce mardi devant l'APN

Le Premier ministre, Abdelmajid Tebboune, présentera mardi prochain le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'Assemblée populaire nationale (APN). "Les travaux de l'APN se poursuivront en deux séances, la première à 10H00 et sera consacrée à l'adoption de la liste des vice présidents et la deuxième à 22H00 et sera consacrée à l'audition du Premier ministre qui présentera le plan d'action du gouvernement devant les membres de l'APN, conformément à l'article 95 de la Constitution", indique dimanche un communiqué rendu public au terme d'une réunion de concertation tenu par le président de l'Assemblée, Said Bouhadja avec les présidents des groupes parlementaires.