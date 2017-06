Londres : une camionnette a fauché des piétons

Une personne a été tuée et huit autres été blessées par une camionnette qui a fauché dans la nuit de dimanche à lundi des piétons dans le nord-est de Londres, a annoncé la police. "Un homme a été prononcé mort sur les lieux" de l'attaque et "huit blessés ont été conduits dans trois hôpitaux différents", a indiqué la police dans un communiqué. La police a affirmé avoir chargé son unité antiterroriste de l'enquête. Le conducteur de la camionnette, âgé de 48 ans, avait été immobilisé par les personnes sur place et arrêté, selon la même source.