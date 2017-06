Les forces irakiennes à Mossoul appellent les terroristes à se rendre

Les forces irakiennes ont appelé les civils à rester chez eux dans la vieille ville de Mossoul et les terroristes à se rendre, au deuxième jour lundi de leur assaut final pour chasser les éléments du groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique" (EI/Daech) de leurs leur dernier grand fief urbain en Irak. Dimanche soir, des hélicoptères irakiens ont largué quelque 500.000 tracts dans le ciel de Mossoul, deuxième ville du pays située dans le Nord. Signé du commandant des opérations, Rachid Yarallah, le tract annonce aux habitants "l'encerclement de toutes parts de la vieille ville de Mossoul et le début de l'assaut à partir de toutes les directions". "Restez à l'écart des endroits publics et profitez de toute occasion pour venir vers les forces irakiennes, pour éviter que vous soyez utilisés comme boucliers humains", est-il écrit.