Nigeria: l'économie montre des signes positifs

L'économie du Nigeria, démontrant des signes positifs, est en train de sortir techniquement de la récession , a déclaré dimanche un haut fonctionnaire du pays. "Si tous les prix ne s'effondraient pas, d'ici 2018, nous aurions récupéré", a déclaré Yemi Kale, statisticien général du pays aux journalistes à Abuja, la capitale du pays le plus peuplée en Afrique, "C'était une période extrêmement difficile et nous l'avons tous ressenti. Je dirais que la plupart des indicateurs suggèrent que nous en sortirions", a-t-il ajouté, notant que sans autres contraintes, l'économie nigériane sortirait de la récession en 2018. "Comme si le pire avait déjà eu lieu et ce serait un lent processus de récupération. Maintenant, ce que nous appelons la récupération technique est différent de la reprise que les Nigérians préfèrent", a nuancé M. Kale.