Indonésie: quatre détenus s'évadent d'une prison à Bali

Quatre détenus se sont évadés d'une prison à Bali, a annoncé lundi la police de l'île la plus touristique d'Indonésie, archipel d'Asie du Sud-Est. L'évasion de ces prisonniers étrangers --un Bulgare, un Indien, un Malaisien et un Australien libérable dans quelques mois-- serait intervenue via un trou de 50 x 75 centimètres sur le mur extérieur de la prison", a déclaré un porte-parole de la police, Hengky Widjaja cité par l'AFP. Des recherches sont en cours et la police a multiplié les contrôles à l'aéroport international de Denpasar ainsi que dans les ports et gares routières, selon la même source.