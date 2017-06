Incendie au Portugal: Plus de 1.000 pompiers à pied d'œuvre

Plus de 1.000 pompiers étaient toujours à pied d'œuvre lundi au centre du Portugal pour maîtriser le gigantesque incendie de forêt qui a coûté la vie à au moins 62 personnes, le feu, qui s'était déclaré samedi après-midi à Pedrogao Grande dans le centre du pays, continuait de faire rage, se propageant aux régions voisines de Castelo Branco et Coimbra, selon des médias. A travers l'ensemble du pays, le nombre de foyers d'incendie s'est réduit pendant la nuit à 35, mais les moyens mobilisés restaient quasiment les mêmes, avec plus de 2.000 pompiers et 660 véhicules. "Le risque d'incendie est maximal" dans le centre, prévenait la protection civile.