Des troupes turques au Qatar pour des exercices conjoints

Des troupes turques se trouvent au Qatar où elles participent à des exercices conjoints, a annoncé lundi le ministère qatari de la Défense. Le lancement des manœuvres a eu lieu dimanche dans le camp militaire Tarek ben Zyad à Doha, a précisé le ministère dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle qatarie QNA. "L'exercice vise à augmenter le degré de préparation des troupes turques et qataries, à élaborer des plans conjoints de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme ainsi que des plans de maintien de la paix avant et après des opérations militaires", a ajouté le ministère.