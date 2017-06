L’Algérie accorde une nouvelle aide humanitaire aux libyens

Le Gouvernement algérien a accordé une nouvelle aide humanitaire de 30 tonnes aux populations voisines de Libye établies dans les municipalités de Ghât, d’Oubari et de Ghadamès, indique lundi un communiqué du ministère des Affaires étrangères. "Composée essentiellement de produits alimentaires et pharmaceutiques, cette aide a été acheminée et remise ce jour en concertation et en coordination avec les institutions légitimes libyennes", précise la même source, relevant que "ce nouveau geste qui témoigne de la solidarité de l’Algérie avec le peuple libyen notamment en ce mois sacré de Ramadhan, s’inscrit dans le prolongement des efforts constants que déploie l’Algérie pour aider ce pays frère et voisin à surmonter la crise à laquelle il fait face depuis des années".