Chine et Russie prévoient des manœuvres en Baltique

Les marines russe et chinoise conduiront des manœuvres navales en mer Baltique fin juillet, a annoncé l'agence Chine nouvelle. Un destroyer chinois accompagné par deux autres bâtiments se dirige actuellement vers la zone, a révélé dimanche l'agence de presse officielle. La Chine et la Russie organisent alternativement ces exercices tous les ans depuis 2012. L'édition 2017 "vise à consolider et à faire progresser le partenariat stratégique global de coordination entre la Chine et la Russie et à approfondir l'amitié et la coopération concrète entre les deux armées", a souligné Chine nouvelle.