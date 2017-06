Une voiture percute un fourgon de gendarmerie aux Champs Elysées

Un homme a percuté en voiture un fourgon de la gendarmerie sur la très touristique avenue des Champs-Elysées à Paris lundi après-midi, sans faire de blessés, selon des sources policières. "A terre, l'homme est actuellement inconscient" et son véhicule est en feu, ont indiqué ces mêmes sources sans préciser dans l'immédiat s'il s'agissait d'un accident ou d'un acte volontaire. Un important dispositif de sécurité a été déployé par la préfecture de police, qui recommande d'éviter ce secteur, en plein coeur de la capitale française. Selon les mêmes sources la voiture qui a percuté le fourgon a explosé lors de l'impact et une arme a été retrouvée sur le conducteur. La piste de l'acte volontaire est privilégiée par les enquêteurs. Le conducteur, à terre et inconscient, est "grièvement blessé", selon une source proche du dossier.