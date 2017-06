Le complexe d’El Hadjar 2.300 tonnes d’acier par jour

Le complexe sidérurgique Sider El Hadjar (Annaba) produit actuellement 2.300 tonnes d’acier liquide brut par jour, a annoncé lundi la cellule de communication du complexe. Cette production représente un total de 34 coulées d’acier dirigées vers les deux aciéries à oxygène n 1 et n 2 qui représentent deux maillons importants de la chaîne de production du complexe, a-t-on précisé. Ces deux aciéries ont connu un arrêt de trois jours pour la réparation d’une panne technique menée par l’équipe d’entretien du complexe et la reprise de l’exploitation de toute la chaîne de production, a souligné la cellule, notant que les opérations de commercialisation des produits du complexe incluent le fer à béton et les fils de fer.