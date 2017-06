Très faible rebond du pétrole en Asie

Les cours du pétrole rebondissaient très légèrement mardi en Asie, après une clôture au plus bas depuis novembre en raison du niveau des réserves américaines. Vers 04h00 GMT, le baril de light sweet crude (WTI), référence américaine du brut, pour livraison en juillet, gagnait 3 cents à 44,23 dollars dans les échanges électroniques en Asie. Le baril de Brent, référence européenne, pour livraison en août, avançait de 8 cents à 46,99 dollars. Les réserves américaines de brut ont augmenté plus fortement que prévu selon les chiffres publiés par le département de l'Energie (DoE) la semaine dernière et les stocks d'essence ont monté de manière inattendue.