Macron et le roi de Jordanie en accord sur la Syrie

Le président français Emmanuel Macron et le roi de Jordanie Abdallah II ont souligné lundi leur "vision commune sur les défis du Moyen-Orient", avec comme "premier sujet la lutte contre le terrorisme et la radicalisation" ainsi que la crise en Syrie. "Je veux exprimer au roi mon admiration sur sa façon de préserver la Jordanie qui reste un pôle de stabilité dans la région, alors que des fractures nombreuses auraient pu toucher votre pays", a déclaré le président français devant la presse, à l'issue d'un entretien à l'Elysée. "La Jordanie est un membre important de la coalition internationale contre Daech et accueille une partie de notre dispositif militaire", a-t-il rappelé. "L'engagement de la France au côté de la Jordanie restera entier dans la lutte contre le fléau terroriste".