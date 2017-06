Huit gardes afghans abattus près d'une base américaine

Huit gardes afghans ont été abattus lundi soir dans une embuscade près d'une base militaire dans la province de Parwan, dans l'est de l'Afghanistan, a indiqué mardi un responsable local. "Dix gardes se rendaient en véhicule à la base aérienne de Bagram lorsqu'ils ont été attaqués par des hommes armés lundi vers 22h heure locale. Huit gardes ont été tués dans la fusillade et deux autres blessés", a-t-il précisé. Une enquête a été ouverte et davantage d'informations seraient communiquées aux médias plus tard dans la journée, a ajouté la source citée par l'agence Chine nouvelle sans donner plus de détails sur l'incident.