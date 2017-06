Accidents de la circulation: 36 morts en une semaine

Trente-six personnes ont trouvé la mort et 1505 autres ont été blessées dans 1337 accidents de la circulation enregistrés durant la période allant du 11 au 17 juin en cours, a indiqué mardi un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Ain Defla avec 04 personnes décédées et 68 autres blessées suite à 50 accidents de la route. La même source indique que durant la même période les unités d’interventions de la Protection civile ont enregistré 20735 appels de secours pour répondre aux appels de détresse des citoyens, suite à des accidents de la circulation, accidents domestiques, évacuations sanitaires, extinction d’incendies et assistance diverses etc.