Mali: graves affrontements intercommunautaires

Une trentaine de personnes ont trouvé la mort dans des affrontements entre les communautés peuls et dogon dans le centre du Mali en fin de semaine dernière, près de la frontière avec le Burkina Faso, ont rapporté mardi des médias locaux. Les violences entre Dogons et Peuls, qui ont éclaté samedi dans le cercle de Koro, limitrophe du Burkina Faso, se sont poursuivis dimanche mais le calme est revenu depuis, précise la même source citant l'armée malienne et des sources locales.