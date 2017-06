Pétrole: le Brent baisse à 45,89 dollars le baril

Les cours du pétrole s'enfonçaient, hier, en fin d'échanges européens à de nouveaux plus bas en sept mois, lesté par des signes persistants de surabondance de l'offre mondiale malgré les engagements de l'Opep et ses partenaires. A Londres, le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en août valait 45,89 dollars sur l'Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en baisse de 1,02 dollar par rapport à la clôture de lundi. Dans les échanges économiques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de "light sweet crude" (WTI) pour le contrat de juillet, dont c'est le dernier jour de cotation, cédait 1,15 dollar à 43,05 dollars.