Yémen: six civils tués à Aden lors d'affrontements

Six civils ont trouvé la mort, mardi à Aden (sud du Yemen), lors d'affrontements entre forces gouvernementales et hommes armés, a indiqué un responsable de la sécurité. "Les heurts ont éclaté après une descente des forces de sécurité dans une maison du quartier Omar al-Moukhtar, et l'arrestation d'un homme" soupçonné d'appartenir au groupe terroriste autoproclamé "Etat islamique (EI)", a précisé la même source, soulignant que "des hommes armés du quartier ont, à la suite de cette arrestation, attaqué un barrage militaire, provoquant des affrontements qui ont duré trois heures, et faisant trois blessés parmi les civils".