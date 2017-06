Evasion fiscale: banquiers et avocats dans le viseur de l'UE

Bruxelles va passer mercredi à l'offensive contre les banquiers, avocats et consultants, qui incitent leurs clients fortunés à l'évasion fiscale, comme l'illustrent de récents scandales impliquant des mégastars du foot. Concrètement, la Commission européenne veut obliger ces experts, ou éventuellement leurs clients, à déclarer au fisc de leur pays les mécanismes d'optimisation --parfois transfrontaliers -- qu'ils ont concoctés. "Les autorités fiscales pourront ainsi mieux identifier, et beaucoup plus tôt, les faiblesses réglementaires qui permettent à certains de baisser substantiellement leurs impôts", vantait récemment le commissaire européen aux Affaires économiques, Pierre Moscovici, qui doit présenter mercredi ce projet.