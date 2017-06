M’sila : 5 morts dans un accident de la circulation

Cinq personnes dont quatre femmes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu tôt mercredi dans la wilaya de M’sila, a-t-on appris auprès de la Protection civile. L’accident s’est produit sur un tronçon routier de la route nationale en 60 reliant M’sila et Hammam Dhelaa, au lieu-dit Labaat, suite à une collision entre un véhicule léger et un poids lourd, a précisé la même source. Aussitôt alertés, les éléments de la Protection civile se sont dépêchés sur lieux, a-t-on ajouté, signalant que les dépouilles ont été évacuées vers la morgue de l’hôpital du chef-lieu de wilaya. Une enquête a été ouverte pour déterminer avec exactitude les causes de ce drame, selon la même source.